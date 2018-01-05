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January 5, 2018 / 3:59 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TMX Group Issues Consolidated Trading Statistics For Dec

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Tmx Group Ltd:

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACE ‍VOLUME 13.13 BILLION IN DEC VERSUS 14.50 BILLION IN NOV

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACES DAILY AVERAGE VOLUME FOR DECEMBER 2017 WAS 691.0 MILLION VERSUS 659.2 MILLION IN NOVEMBER 2017

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACES DAILY AVERAGE TRANSACTIONS FOR DECEMBER 2017 WAS 966,258 VERSUS 941,393 IN NOVEMBER 2017

* SAYS ALL TMX EQUITIES MARKETPLACE ‍TRANSACTIONS WERE 18.4 MILLION IN DEC VERSUS 20.7 MILLION IN NOV Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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