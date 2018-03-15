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March 15, 2018 / 7:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tobii and Qualcomm collaborate on eye tracking for mobile VR/AR headsets

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Qualcomm Inc/TOBII:

* TOBII AND QUALCOMM COLLABORATE TO BRING EYE TRACKING TO MOBILE VR/AR HEADSETS

* SAYS ANNOUNCED A COLLABORATION WITH QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC. TO MAKE EYE TRACKING TECHNOLOGY AVAILABLE FOR MOBILE VR/AR HEAD-MOUNTED DISPLAYS (HMDS) POWERED BY THE QUALCOMM® SNAPDRAGON™ 845 MOBILE VR PLATFORM

* TOBII SAYS FOR TOBII, TODAY’S ANNOUNCEMENT IS AN IMPORTANT PROOF POINT FOR THE SIGNIFICANT DEMAND, AND SUBSTANTIAL BENEFITS, OF INCORPORATING EYE TRACKING INTO VR/AR HARDWARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

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