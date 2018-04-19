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April 19, 2018 / 12:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tocagen And ApolloBio Enter License Agreement To Develop Toca 511 & Toca FC In Greater China

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Tocagen Inc:

* TOCAGEN AND APOLLOBIO ENTER LICENSE AGREEMENT TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE TOCA 511 & TOCA FC IN THE GREATER CHINA REGION

* TOCAGEN INC - TOCAGEN ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $127 MILLION IN UPFRONT PAYMENT, DEVELOPMENT AND COMMERCIAL MILESTONES

* TOCAGEN - ELIGIBLE TO RECEIVE ADDITIONAL DOUBLE-DIGIT TIERED SALES ROYALTIES UPFRONT AND NEAR-TERM DEVELOPMENT MILESTONES PAYMENTS TOTAL UP TO $20 MILLION

* TOCAGEN INC - WILL BE ELIGIBLE FOR ADDITIONAL FUTURE PAYMENTS TOTALING UP TO $111 MILLION UPON MEETING CERTAIN DEVELOPMENT AND COMMERCIAL MILESTONES

* TOCAGEN INC - WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION COSTS IN LICENSED TERRITORY

* TOCAGEN INC - LICENSE GRANT TO APOLLOBIO IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE IN Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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