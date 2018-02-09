BRIEF-Tokmanni Group Q4 EBIT Up At EUR ‍25.7​ Million

Feb 9 (Reuters) - Tokmanni Group Oyj:
* TOKMANNI GROUP: GOOD FOURTH QUARTER - REVENUE AND EBITDA GREW
* Q4 REVENUE EUR 248.5 MILLION VERSUS EUR 238.1 MILLION YEAR AGO
* Q4 EBIT EUR 25.7 MILLION VERSUS EUR 24.6 MILLION YEAR AGO
* BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING TO PAY A DIVIDEND OF 0.41 EUROS PER SHARE
* PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING TO PAY A DIVIDEND OF 0.41 EUROS PER SHARE
* EXPECTS GOOD REVENUE GROWTH FOR 2018 BASED ON REVENUE FROM NEW STORES OPENED IN 2017 AND STORES TO BE OPENED IN 2018
* SEES 2018 LOW SINGLE DIGIT LIKE-FOR LIKE REVENUE GROWTH
* 2018 GROUP PROFITABILITY (ADJUSTED EBITDA%) IS EXPECTED TO IMPROVE FROM PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)