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February 9, 2018 / 6:36 AM / in 13 hours

BRIEF-Tokmanni Group Q4 EBIT Up At EUR ‍25.7​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Tokmanni Group Oyj:

* TOKMANNI GROUP: GOOD FOURTH QUARTER - REVENUE AND EBITDA GREW

* Q4 REVENUE EUR ‍248.5​ MILLION VERSUS EUR 238.1 MILLION YEAR AGO

* Q4 EBIT EUR ‍25.7​ MILLION VERSUS EUR 24.6 MILLION YEAR AGO

* ‍BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING TO PAY A DIVIDEND OF 0.41 EUROS PER SHARE​

* ‍PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING TO PAY A DIVIDEND OF 0.41 EUROS PER SHARE​

* ‍EXPECTS GOOD REVENUE GROWTH FOR 2018 BASED ON REVENUE FROM NEW STORES OPENED IN 2017 AND STORES TO BE OPENED IN 2018​

* SEES 2018 ‍LOW SINGLE DIGIT LIKE-FOR LIKE REVENUE GROWTH​

* 2018 ‍GROUP PROFITABILITY (ADJUSTED EBITDA%) IS EXPECTED TO IMPROVE FROM PREVIOUS YEAR.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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