BRIEF-Tom Tailor 9-month net result turns to profit of EUR 7.4 mln​

Nov 9 (Reuters) - TOM TAILOR :
* 9-MONTH TURNOVER FALLING TO EUR 686.2 MILLION (9M 2016: EUR 695.1 MILLION)
* 9-MONTH GROUP EBITDA INCREASED BY 66.6 PERCENT TO EUR 52.8 MILLION
* 9-MONTH EBIT HAS GROWN SIGNIFICANTLY FROM EUR MINUS 4.0 MILLION IN PRIOR YEAR PERIOD TO EUR 26.1 MILLION
* 9-MONTH NET RESULT 7.4 MILLION EUROS VERSUS LOSS 14.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* FOR REMAINDER OF BUSINESS YEAR, TOM TAILOR GROUP AGAIN CONFIRMS ITS FORECAST AS ADJUSTED IN Q1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)