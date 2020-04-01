Healthcare
April 1, 2020 / 4:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tomra Systems Will Revise Proposed Dividend For 2019 Of NOK 2.75 Per Share

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April 1 (Reuters) - Tomra Systems ASA:

* WILL REVISE ITS PROPOSED DIVIDEND FOR 2019 OF NOK 2.75 PER SHARE

* CO HAS A SOUND FINANCIAL POSITION WITH AMPLE EXCESS LIQUIDITY

* MATERIAL WEAKENING OF NOK AGAINST ALL MAJOR CURRENCIES DURING MARCH 2020 WILL HAVE A POSITIVE EFFECT ON EBITA LINE

* ONGOING TURMOIL IS EXPECTED TO HAVE MARGINAL IMPACT ON ORDER INTAKE AND REPORTED REVENUES AND EBITA FOR 1Q20

* TOMRA-DEMAND FOR CO’S SOLUTIONS WILL LIKELY BE TEMPORARILY AFFECTED BY DOWNTURN IN GLOBAL ECONOMY, HEALTH&SAFETY CONCERNS AND DISRUPTIONS IN LOGISTICS

* TOMRA - DECISION TO RESOLVE DIVIDENDS DOES NOT ENTAIL ANY CHANGES TO CO’S DIVIDEND POLICY TO PAY ANNUAL DIVIDEND OF BETWEEN 40-60%OF EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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