April 17 (Reuters) - TOMTOM NV:

* Q1 GROSS MARGIN OF 70% (Q1 ‘17: 63%)

* WE ARE RE-ITERATING OUR GUIDANCE FOR YEAR 2018

* Q1 EBITDA OF EUR 44 MILLION (Q1 ‘17: EUR 34 MILLION)

* Q1 REVENUE OF EUR 192 MILLION (Q1 ‘17: EUR 213 MILLION)

* Q1 NET CASH POSITION OF EUR 129 MILLION VERSUS EUR 79 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INCOME (ADJUSTED) EUR 22.6 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 7.0 MILLION YEAR AGO