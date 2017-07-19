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BRIEF-Tomtom Q2 net loss 160.1 million euros versus profit of 12.2 million euros year ago
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July 19, 2017 / 6:00 AM / a month ago

BRIEF-Tomtom Q2 net loss 160.1 million euros versus profit of 12.2 million euros year ago

2 Min Read

July 19 (Reuters) - TOMTOM NV:

* TOMTOM REPORTS SECOND QUARTER 2017 RESULTS

* TOMTOM NV - ‍INTENDS TO REPURCHASE ORDINARY TOMTOM SHARES FOR AN AMOUNT UP TO EUR 50 MILLION​

* REVENUE OF EUR 253 MILLION (Q2 '16: EUR 265 MILLION)

* TOMTOM NV - ‍FULL YEAR REVENUE OUTLOOK UPDATED​

* Q2 ‍EBITDA OF EUR 45 MILLION (Q2 '16: EUR 44 MILLION)​

* TOMTOM - ‍NOW EXPECT TO DELIVER FY REVENUE AROUND LOWER END OF GUIDANCE OF EUR 925 MILLION AND EUR 950 MILLION​

* Q2 NET CASH POSITION OF €82 MILLION (Q2 '16: €58 MILLION)

* TOMTOM NV - ‍OUTLOOK FOR FY ADJUSTED EPS OF AROUND EUR 0.25 IS UNCHANGED​

* EXPECT THE COMBINED REVENUE OF THE AUTOMOTIVE, LICENSING AND TELEMATICS BUSINESSES TO GROW AROUND 15% YEAR ON YEAR IN 2017.‍​

* Q2 NET LOSS OF EUR 160.1 MILLION VERSUS PROFIT OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO

* TOMTOM NV - ‍HARDWARE REVENUES WERE LOWER THAN PLANNED BECAUSE OF DISAPPOINTING SPORTS SALES​

* TOMTOM NV - ‍WEARABLES MARKET HAS FALLEN SHORT OF EXPECTATIONS​

* TOMTOM NV - ‍WANT TO FOCUS ON OUR AUTOMOTIVE, LICENSING AND TELEMATICS BUSINESSES​

* FOR 2017: EXPECT THE LEVEL OF INVESTMENTS (BOTH CAPEX AND OPEX) TO SHOW A MODEST INCREASE COMPARED WITH 2016, EXCLUDING ACQUISITIONS‍​

* TOMTOM NV - ‍REVIEWING STRATEGIC OPTIONS FOR SPORTS​

* Q2 AUTOMOTIVE AND LICENSING REVENUE EUR 87.0 MILLION VERSUS EUR 68.1 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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