BRIEF--Tomtom Q4 EBITDA Down At 37 Million Euros

Feb 6 (Reuters) - TOMTOM NV:
* Q4 2017 EBITDA OF EUR 37 MILLION (Q4 ‘16: EUR 39 MILLION)
* NET RESULT FOR QUARTER WAS A LOSS OF EUR 34 MILLION COMPARED WITH A LOSS OF EUR 5.6 MILLION IN Q4 ‘16
* Q4 CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES EUR 98 MILLION VERSUS EUR 76 MILLION YEAR AGO
* Q4 REVENUE OF EUR 220 MILLION (Q4 ‘16: EUR 266 MILLION)
* Q4 GROSS MARGIN OF 59% (Q4 ‘16: 58%)
* OVER 60% OF OUR REVENUE IS NOW COMING FROM DATA, SOFTWARE AND SERVICES
* 2018 REVENUE OUTLOOK REFLECTS CONTINUOUS DECLINE OF CONSUMER
* Q4 EBIT MARGIN -13 PCT PERCENT VERSUS 0 PERCENT YEAR AGO
* Q4 EBIT LOSS OF EUR 29.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 0.5 MILLION YEAR AGO
* 2018 REVENUE OUTLOOK ABOUT 800 MILLION EUROS, GROSS MARGIN CLOSE TO 70%
* EXPECTS FY 2018 OPEX AND CAPEX (EXCLUDING. ACQUISITIONS) OF C. EUR 700 MILLION
* ADJUSTED NET RESULT FOR THE YEAR WAS A GAIN OF €61 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)