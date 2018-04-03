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April 3, 2018 / 11:36 AM / Updated 21 hours ago

BRIEF-Tonix Pharma Ready To File For Approval Of PTSD Treatment In 2019 Based On Study Data

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp :

* TONIX PHARMACEUTICALS ACHIEVES 50 PERCENT ENROLLMENT IN PHASE 3 TRIAL OF FDA-DESIGNATED BREAKTHROUGH THERAPY TONMYA® (CYCLOBENZAPRINE HCL SUBLINGUAL TABLETS) FOR THE TREATMENT OF PTSD

* TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP - ‍TOPLINE RESULTS OF ABOUT 550 PARTICIPANTS WITH MILITARY-RELATED PTSD EXPECTED IN Q4 2018​

* TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING - ‍PHASE 3 HONOR STUDY ENROLLMENT CONTINUES & INTERIM RESULTS OF FIRST 50 PERCENT OF PARTICIPANTS EXPECTED IN Q3 2018​

* TONIX PHARMACEUTICALS - EVIDENCE FROM PHASE 2 STUDY OF TONMYA SHOWED POTENTIAL IMPROVEMENT OVER EXISTING THERAPIES USED TO TREAT MILITARY-RELATED PTSD​

* TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP - CO IS READY TO FILE NDA FOR TONMYA FOR TREATMENT OF PTSD IN 2019 IN EVENT OF A PERSUASIVE OUTCOME OF HONOR STUDY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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