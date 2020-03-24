Healthcare
March 24, 2020 / 9:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tonix Pharmaceuticals Reports Q4 Loss Per Share Of $2.86

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp :

* TONIX PHARMACEUTICALS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS AND OPERATIONAL HIGHLIGHTS

* Q4 LOSS PER SHARE $2.86

* POTENTIAL VACCINE, TNX-1800 IN DEVELOPMENT TO PROTECT AGAINST COVID-19

* POTENTIAL VACCINE, TNX-801 IN DEVELOPMENT TO PROTECT AGAINST SMALLPOX AND MONKEYPOX BASED ON HORSEPOX VIRUS

* INTERIM ANALYSIS RESULTS FOR PHASE 3 RELIEF STUDY OF TNX-102 SL FOR MANAGEMENT OF FIBROMYALGIA EXPECTED Q3 2020

* TOPLINE DATA FOR PHASE 3 RELIEF STUDY OF TNX-102 SL EXPECTED FIRST HALF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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