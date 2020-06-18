Healthcare
June 18, 2020 / 11:26 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Tonix Pharmaceuticals, Southern Research Announce Expansion Of COVID-19 Vaccine Collaboration

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp :

* TONIX PHARMACEUTICALS AND SOUTHERN RESEARCH ANNOUNCE EXPANSION OF COVID-19 VACCINE COLLABORATION

* TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING - PLAN TO PRODUCE BLUEPRINT OF HOW HUMAN IMMUNE SYSTEM RESPONDS TO INFECTION CAUSED BY SAR-COV-2

* TONIX PHARMA - RESEARCH DATA TO SUPPORT INTERPRETATION OF ANIMAL TRIAL RESULTS WITH TNX-1800, WHICH ARE EXPECTED IN Q4 2020 & SUBSEQUENT HUMAN TRIALS

* TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING - BELIEVE 100 DOSES OF TNX-1800 COULD BE PACKAGED IN A SINGLE VIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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