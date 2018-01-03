FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 3, 2018 / 9:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Top Ships Inc Announces Extension Of Time Charters For Four Vessels

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Top Ships Inc:

* TOP SHIPS INC ANNOUNCES EXTENSION OF TIME CHARTERS FOR FOUR VESSELS

* TOP SHIPS INC - HAS EXTENDED TIME CHARTER AGREEMENTS WITH STENA BULK AB BY 12 MONTHS FOR M/T STENAWECO ENERGY AND M/T STENAWECO ELEGANCE

* TOP SHIPS INC - HAS EXTENDED TIME CHARTER AGREEMENTS WITH STENA BULK AB BY 18 MONTHS FOR M/T STENAWECO EVOLUTION AND M/T STENAWECO EXCELLENCE

* TOP SHIPS INC - COMPANY EXPECTS A TOTAL GROSS REVENUE BACKLOG ASSOCIATED WITH THE TIME CHARTER EXTENSIONS OF $27.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.