BRIEF-Topdanmark Q1 Net Profit At DKK 267 Million

April 23 (Reuters) - TOPDANMARK A/S:
* Q1 NET PROFIT DKK 267 MILLION (REUTERS POLL DKK 295 MILLION)
* ASSUMED COMBINED RATIO FOR 2018 IMPROVED FROM 90-91 TO 88-89, EXCLUDING. RUN-OFF PROFITS IN Q2-Q4 2018 STILL INCL.
* POST-TAX PROFIT FORECAST MODEL FOR 2018 IS UPGRADED FROM DKK 950-1,050M TO DKK 1,050-1,150M, EXCLUDING RUN-OFF IN Q2-Q4 2018
* ASSUMED COMBINED RATIO FOR 2018 IMPROVED FROM 90-91 TO 88-89, EXCLUDING. RUN-OFF PROFITS IN Q2-Q4 2018 STILL INCL. ADDITIONAL EXPENSES OF 0.5-1PP DUE TO THE INVESTMENT IN INCREASED DIGITALISATION AND AUTOMATION
* A CONTINUED POSITIVE GROWTH IN PREMIUMS IS ASSUMED IN NON-LIFE INSURANCE FOR 2018
* Q1 PRE-TAX PROFIT DKK 344 MILLION (REUTERS POLL DKK 379 MILLION)
* Q1 COMBINED RATIO 85.2 PERCENT (REUTERS POLL 86.4 PERCENT) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)