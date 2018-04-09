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Market News
April 9, 2018 / 11:54 AM / in 17 hours

BRIEF-Torchlight Energy Announces Plan To Market Midland Basin Assets

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Torchlight Energy Resources Inc :

* TORCHLIGHT ENERGY ANNOUNCES PLAN TO MARKET MIDLAND BASIN ASSETS

* BOARD HAS ENGAGED ROTH CAPITAL PARTNERS TO CONDUCT PROCESS OF MARKETING ITS MIDLAND BASIN ASSETS ALSO KNOWN AS HAZEL PROJECT

* “WE HAVE BEGUN TO HAVE DISCUSSIONS WITH A FEW GROUPS REGARDING POTENTIAL SALE OF HAZEL PROJECT”

* CO OWNS 80% WI IN 12,000 MOSTLY CONTIGUOUS GROSS ACRES IN PLAY AND TO DATE HAS DRILLED TWO SCIENCE WELLS

* CAPITAL BUDGET IN OROGRANDE IS GOING TO INCREASE

* TORCHLIGHT ENERGY, ON HAZEL PROJECT, SAYS RECENT GEOLOGIC, OPERATIONAL DEVELOPMENTS IN OROGRANDE HAVE GIVEN CO INFO TO RETHINK FOCUS, CAPITAL BUDGET

* TORCHLIGHT ENERGY SAYS FEELS THAT “BEST WAY TO MOVE FORWARD IS TO FREE UP VALUE FROM HAZEL AND DEVOTE IT TO OROGRANDE” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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