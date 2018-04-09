BRIEF-Torchlight Energy Announces Plan To Market Midland Basin Assets

April 9 (Reuters) - Torchlight Energy Resources Inc :
* TORCHLIGHT ENERGY ANNOUNCES PLAN TO MARKET MIDLAND BASIN ASSETS
* BOARD HAS ENGAGED ROTH CAPITAL PARTNERS TO CONDUCT PROCESS OF MARKETING ITS MIDLAND BASIN ASSETS ALSO KNOWN AS HAZEL PROJECT
* “WE HAVE BEGUN TO HAVE DISCUSSIONS WITH A FEW GROUPS REGARDING POTENTIAL SALE OF HAZEL PROJECT”
* CO OWNS 80% WI IN 12,000 MOSTLY CONTIGUOUS GROSS ACRES IN PLAY AND TO DATE HAS DRILLED TWO SCIENCE WELLS
* TORCHLIGHT ENERGY, ON HAZEL PROJECT, SAYS RECENT GEOLOGIC, OPERATIONAL DEVELOPMENTS IN OROGRANDE HAVE GIVEN CO INFO TO RETHINK FOCUS, CAPITAL BUDGET
* TORCHLIGHT ENERGY SAYS FEELS THAT “BEST WAY TO MOVE FORWARD IS TO FREE UP VALUE FROM HAZEL AND DEVOTE IT TO OROGRANDE” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)