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#Market News
December 22, 2017 / 2:53 PM / a day ago

BRIEF-Torex Gold, Lenders Sign Waiver On Liquidity Covenant

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:

* TOREX GOLD - ‍RECEIVED WAIVER TO LOWER LIQUIDITY COVENANT THRESHOLD IN CREDIT AGREEMENT FROM $50 MILLION TO $30 MILLION UNTIL JAN 31, 2018​

* TOREX AND LENDERS SIGN WAIVER ON LIQUIDITY COVENANT

* TOREX GOLD RESOURCES - ‍UNIT MINERA MEDIA LUNA RECEIVED A WAIVER TO LOWER LIQUIDITY COVENANT THRESHOLD IN CREDIT AGREEMENT OF JULY 21, 2017​

* TOREX GOLD RESOURCES INC - ‍PREPARED TO ENGAGE IN STATE FACILITATED NEGOTIATION WITH EMPLOYEES REGARDING BLOCKADE AT ELG MINE SITE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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