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BRIEF-Tornos Holding H1 net result turns to profit of CHF 0.3 million‍​
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August 15, 2017 / 4:39 AM / 2 hours ago

BRIEF-Tornos Holding H1 net result turns to profit of CHF 0.3 million‍​

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - TORNOS HOLDING AG:

* ORDER INTAKE FOR THE FIRST HALF OF 2017 WAS UP BY A TOTAL OF AROUND 65%‍​

* EXPECTS THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS TO SHOW POSITIVE EBIT AND A POSITIVE NET RESULT‍​

* H1 NET SALES OF CHF 82.1 MILLION (FIRST HALF OF 2016: CHF 69.8 MILLION, +17.5%)‍​

* EBIT FOR THE FIRST HALF OF 2017 CAME TO CHF 1.7 MILLION (FIRST HALF OF 2016: CHF -2.4 MILLION)

* H1 NET RESULT WAS CHF 0.3 MILLION (FIRST HALF OF 2016: CHF - 3.5 MILLION)‍​ Source text: bit.ly/2i0bdTx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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