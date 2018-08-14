FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
August 14, 2018 / 4:43 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Tornos Holding H1 Net Result Up At CHF 5.5 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - Tornos Holding AG:

* FURTHER IMPROVEMENT IN RESULTS EXPECTED IN SECOND HALF OF YEAR

* AT END OF JUNE 2018, ORDER BACKLOG STOOD AT AN ALL-TIME HIGH OF CHF 93.3 MILLION.

* H1 GENERATED NET SALES OF CHF 104.0 MILLION (H1 2017: CHF 82.1 MILLION, +26.7%)

* H1 ORDER INTAKE OF CHF 128.5 MILLION (H1 2017: CHF 103.2 MILLION, +24.5%).

* H1 EBIT FOR FIRST HALF OF 2018 CAME TO CHF 5.5 MILLION (H1 2017: CHF 1.7 MILLION, +228%)

* H1 NET RESULT TO CHF 5.5 MILLION (H1 2017: CHF 0.3 MILLION)

* EXPECTS TO SEE A FURTHER YEAR-ON-YEAR IMPROVEMENT IN EBIT AND NET RESULT IN 2018. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.