BRIEF-Tortoise Energy Independence Fund Says As Of Nov. 30, Unaudited Total Assets Were About $255.3 Million

Dec 1 (Reuters) - Tortoise Energy Independence Fund Inc :
* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC. PROVIDES UNAUDITED PRELIMINARY BALANCE SHEET INFORMATION AND ASSET COVERAGE RATIO UPDATE AS OF NOV. 30, 2017
* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND INC - AS OF NOV. 30, 2017, COMPANY‘S UNAUDITED TOTAL ASSETS WERE APPROXIMATELY $255.3 MILLION
* TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND INC - AS OF NOV. 30, 2017 UNAUDITED NET ASSET VALUE WAS $187.9 MILLION, OR $12.88 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: