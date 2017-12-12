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BRIEF-Toshiba And Western Digital Reach Global Settlement And Agree To Strengthen Flash Memory Collaboration
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#Funds News
December 12, 2017 / 10:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Toshiba And Western Digital Reach Global Settlement And Agree To Strengthen Flash Memory Collaboration

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Western Digital Corp:

* PRESS RELEASE - TOSHIBA AND WESTERN DIGITAL REACH GLOBAL SETTLEMENT AND AGREE TO STRENGTHEN FLASH MEMORY COLLABORATION

* WESTERN DIGITAL CORP - TMC AND WESTERN DIGITAL WILL PARTICIPATE JOINTLY IN FUTURE ROUNDS OF INVESTMENT IN FAB 6

* WESTERN DIGITAL CORP - FLASH ALLIANCE WILL BE EXTENDED TO DECEMBER 31, 2029 AND FLASH FORWARD TO DECEMBER 31, 2027

* WESTERN DIGITAL - TOSHIBA, TMC AND WESTERN DIGITAL HAVE AGREED TO WITHDRAW ALL PENDING LITIGATION AND ARBITRATION ACTIONS

* WESTERN DIGITAL - TMC & CO INTEND TO ENTER INTO AGREEMENTS IN DUE COURSE UNDER WHICH CO WILL PARTICIPATE IN NEW FLASH WAFER FABRICATION FACILITY

* WESTERN DIGITAL CORP - PARTIES HAVE AGREED ON MUTUAL PROTECTIONS FOR THEIR ASSETS AND CONFIDENTIAL INFORMATION IN CONNECTION WITH SALE OF TMC

* WESTERN DIGITAL CORP - AGREEMENT TO RESOLVE ALL OUTSTANDING DISPUTES ENSURES THAT ALL PARTIES ARE ALIGNED ON TOSHIBA‘S SALE OF TMC TO K.K. PANGEA

* WESTERN DIGITAL CORP - TOSHIBA ALSO REMAINS ON TRACK TO COMPLETE TRANSACTION WITH CONSORTIUM LED BY BAIN CAPITAL BY END OF MARCH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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