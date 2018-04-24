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April 24, 2018 / 10:27 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Total System Services Says Entered Into A Credit Agreement That Provides Co With A $1.75 Bln 5-Year Revolving Senior Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Total System Services Inc:

* TOTAL SYSTEM SERVICES - ON APRIL 23, ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT THAT PROVIDES CO WITH A $1.75 BILLION FIVE-YEAR REVOLVING SENIOR CREDIT FACILITY

* TOTAL SYSTEM SERVICES - $1.75 BILLION FIVE-YEAR CREDIT FACILITY INCLUDES A $50 MILLION SUB-FACILITY FOR ISSUANCE OF STANDBY LETTERS OF CREDIT - SEC FILING

* TOTAL SYSTEM SERVICES - CREDIT AGREEMENT WAS USED TO REPAY IN FULL, BORROWINGS UNDER CERTAIN CREDIT AGREEMENT DATED FEB 23, 2016

* TOTAL SYSTEM SERVICES INC - CREDIT AGREEMENT WAS USED TO REPAY IN PART, BORROWINGS UNDER THAT CERTAIN CREDIT AGREEMENT DATED JANUARY 10, 2018 Source text: (bit.ly/2HY6uLC) Further company coverage:

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