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April 26, 2018 / 1:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Total's CEO says received no objections from Libya before Waha deal closed

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Total’s:

* CEO POUYANNE SAYS PERMANENT TALKS OPEN WITH LIBYAN AUTHORITIES, BUT WAHA DEAL WITH MARATHON IS CLOSED.

* CEO POUYANNE SAYS INFORMED LIBYAN AUTHORITIES IN ADVANCE BEFORE WAHA DEAL WAS SETTLED WITH MARATHON.

* CEO POUYANNE SAYS FROM LEGAL POINT OF VIEW, THERE IS NO REQUEST FOR A FORMAL APPROVAL FROM AUTHORITIES, SAYS THERE WERE NO OBJECTIONS BEFORE DEAL WAS CLOSED.

* CEO POUYANNE SAYS WILL BE ACTIVE ON THE SALE SIDE, HAS SOME ASSETS WHICH ARE BEING MARKETED TODAY WITHOUT TOO MUCH NOISE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Bate Felix, editing by Sybille de La Hamaide)

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