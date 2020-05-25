BRIEF-Tourism Holdings Says Began Consultation For Parts Of New Zealand Business

May 26 (Reuters) - Tourism Holdings Ltd:
* COMMENCED A CONSULTATION PROCESS ACROSS PARTS OF ITS NEW ZEALAND BUSINESS
* AROUND 140 PEOPLE EXPECTED TO BE IMPACTED BY PROPOSED CHANGES IN THESE BUSINESSES
* INTENTION OF RESTRUCTURING TO MATCH CREW NUMBERS TO CURRENT ACTIVITY LEVELS & EXPECTATIONS FOR COMING MONTHS
* COVID-19 RESTRICTIONS HAD MATERIAL IMPACT ON BUSINESS GLOBALLY
* CONSULTATION PROCESS WILL INVOLVE EMPLOYEES FROM WAITOMO, KIWI EXPERIENCE & GROUP SUPPORT
* REVIEWING RESOURCING FOR OUR NEW ZEALAND RENTALS & SALES BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)