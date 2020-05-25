Healthcare
May 25, 2020 / 11:17 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Tourism Holdings Says Began Consultation For Parts Of New Zealand Business

1 Min Read

May 26 (Reuters) - Tourism Holdings Ltd:

* COMMENCED A CONSULTATION PROCESS ACROSS PARTS OF ITS NEW ZEALAND BUSINESS

* AROUND 140 PEOPLE EXPECTED TO BE IMPACTED BY PROPOSED CHANGES IN THESE BUSINESSES

* INTENTION OF RESTRUCTURING TO MATCH CREW NUMBERS TO CURRENT ACTIVITY LEVELS & EXPECTATIONS FOR COMING MONTHS

* COVID-19 RESTRICTIONS HAD MATERIAL IMPACT ON BUSINESS GLOBALLY

* CONSULTATION PROCESS WILL INVOLVE EMPLOYEES FROM WAITOMO, KIWI EXPERIENCE & GROUP SUPPORT

* REVIEWING RESOURCING FOR OUR NEW ZEALAND RENTALS & SALES BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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