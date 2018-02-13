BRIEF-Tower Property Fund ‍Declares A HY Distribution Of 40.70120 Cents Per Share

Feb 13 (Reuters) - Tower Property Fund Ltd:
* DECLARES A DISTRIBUTION OF 40.70120 CENTS PER SHARE FOR PERIOD ENDED 30 NOVEMBER 2017
* DECLARE A DISTRIBUTION OF 40.70120 CENTS PER SHARE FOR PERIOD ENDED 30 NOVEMBER 2017
* CROATIAN PORTFOLIO GROWTH IS RESTRICTED BY REGION‘S LOW INFLATION RATE
* HAS EMBARKED ON RINGFENCING ITS CROATIAN PROPERTIES THROUGH A SEPARATE OFFSHORE COMPANY
* TOWER PROPERTY FUND - WERE CERTAIN UNEXPECTED VACANCIES IN PERIOD RESULTING IN PORTFOLIO VACANCIES INCREASING TO 9.13% AT END NOVEMBER 2017
* VACANCIES ARE EXPECTED TO REDUCE TO 6.22% WITH CONCLUSION OF CERTAIN LARGE LEASES IN JANUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: