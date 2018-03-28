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March 28, 2018 / 5:10 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Toyota Motor Will Mutually Supply Cars In India With Suzuki Motor Starting In 2019 - Nikkei

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Nikkei:

* TOYOTA MOTOR WILL MUTUALLY SUPPLY CARS IN INDIA WITH SUZUKI MOTOR STARTING IN 2019 - NIKKEI

* SUZUKI WILL SUPPLY TOYOTA WITH 30,000 TO 50,000 UNITS ANNUALLY OF ITS COMPACT BALENO AND VITARA SPORT UTILITY VEHICLE - NIKKEI

* TOYOTA WILL PROVIDE SUZUKI WITH AROUND 10,000 UNITS YEARLY OF ITS COROLLA IN BOTH HYBRID, GASOLINE MODELS - NIKKEI

* MUTUAL SUPPLY OF VEHICLES BETWEEN SUZUKI AND TOYOTA WILL OPERATE ON AN ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING BASIS - NIKKEI

* SUZUKI, TOYOTA PLAN TO RELEASE JOINTLY DEVELOPED ELECTRIC VEHICLES IN INDIA AROUND 2020 - NIKKEI Source text (s.nikkei.com/2J2ST5y) Further company coverage:

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