Healthcare
March 10, 2020 / 7:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Toyota Motor Will Temporarily Scale Back Production Of Lexus Luxury Vehicles - Nikkei

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Nikkei:

* TOYOTA MOTOR WILL TEMPORARILY SCALE BACK PRODUCTION OF LEXUS LUXURY VEHICLES DUE TO PLUMMETING SALES IN CHINA AMID CORONAVIRUS OUTBREAK-NIKKEI

* JAPAN’S TOYOTA MOTOR IS EXPECTED TO SHRINK OUTPUT BY ABOUT 6% AT TWO DOMESTIC ASSEMBLY PLANTS - NIKKEI

* TOYOTA MOTOR’S CUTBACKS WILL START MONDAY AND LAST UNTIL END OF THE MONTH - NIKKEI

* IN LATTER HALF OF MARCH, PLANTS TO PRODUCE BETWEEN 1,000 & 2,000 FEWER LEXUS VEHICLES, THAT IS ROUGHLY 0.2% OF ANNUAL GLOBAL LEXUS SALES - NIKKEI Source text: s.nikkei.com/39Ip3R0 Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below