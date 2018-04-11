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April 11, 2018 / 10:33 PM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-Toys 'R' Us Receives Commitment For $80 Mln In Incremental Financing To Support Asia & Central Europe Operations

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - Toys R US Inc (IPO-TOYS.N):

* TOYS”R”US RECEIVES COMMITMENT FOR $80 MILLION IN INCREMENTAL FINANCING TO SUPPORT ASIA AND CENTRAL EUROPE OPERATIONS

* WITH NEW COMMITMENT, ON A PRO FORMA BASIS AS OF MARCH 3, LIQUIDITY IN ASIA AND CENTRAL EUROPE WOULD EXCEED $330 MILLION

    * RECEIVED COMMITMENT FROM ITS TAJ NOTEHOLDERS FOR $80 MLN IN INCREMENTAL DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING

    * BELIEVES ASIAN AND CENTRAL EUROPEAN OPERATIONS HAVE SUFFICIENT LIQUIDITY TO FUND CURRENT OPERATIONS BASED ON HISTORICAL TRENDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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