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Market News
March 15, 2018 / 4:40 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Toys"R"Us To Wind Down U.S. Business

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) -

* TOYS”R”US TO WIND DOWN U.S. BUSINESS

* TOYS R US - ‍FILED A MOTION SEEKING BANKRUPTCY COURT APPROVAL TO BEGIN PROCESS OF CONDUCTING AN ORDERLY WIND-DOWN OF ITS U.S. BUSINESS​

* TOYS R US-MOTION SEEKING BANKRUPTCY COURT APPROVAL TO BEGIN PROCESS OF LIQUIDATION OF INVENTORY IN ALL 735 OF CO’S U.S. STORES, INCLUDING IN PUERTO RICO​

* TOYS R US - ‍PURSUING GOING CONCERN REORGANIZATION AND A SALE PROCESS FOR ITS CANADIAN AND INTERNATIONAL OPERATIONS IN ASIA AND CENTRAL EUROPE​

* TOYS R US - ‍CO’S INTERNATIONAL OPERATIONS IN AUSTRALIA, FRANCE, POLAND, PORTUGAL AND SPAIN ARE CONSIDERING THEIR OPTIONS IN LIGHT OF ANNOUNCEMENT​

* TOYS R US- IN DISCUSSIONS WITH CERTAIN INTERESTED PARTIES FOR DEAL THAT COULD COMBINE UP TO 200 OF TOP PERFORMING U.S. STORES WITH CANADIAN OPERATIONS​

* TOYS R US- CO IS IMPLEMENTING A TRANSITION SERVICES ARRANGEMENT FOR NEXT 60 DAYS AND IS DEVELOPING PLANS FOR A POTENTIAL SHARED SERVICE FUNCTION​ Source text for Eikon:

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