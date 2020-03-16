Healthcare
March 16, 2020 / 4:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-TPG Specialty Lending Says It Expects Liquidity To Increase To Over $1 Billion In Near-Term

1 Min Read

March 16 (Reuters) - TPG Specialty Lending Inc:

* TPG SPECIALTY LENDING - HAVE IN EXCESS OF $925 MILLION LIQUIDITY CAPACITY AVAILABLE & EXPECT THAT TO INCREASE TO OVER $1 BILLION IN NEAR-TERM

* TPG SPECIALTY LENDING - HAVE NO NEAR-TERM MATURITIES

* TPG SPECIALTY LENDING - ENTERED INTO A SERIES OF FIXED-TO-FLOATING INTEREST RATE SWAPS ON ALL OF CO’S FIXED RATE LIABILITIES

* TPG SPECIALTY LENDING - HAVE ENCOURAGED TEAMS ACROSS GLOBAL OFFICES TO WORK FROM HOME, ABSTAIN FROM NON-ESSENTIAL BUSINESS TRAVEL

* TPG SPECIALTY LENDING - HAVE IMPLEMENTED ROTATING TEAMS OF MARKET-FACING BUSINESSES TO REMAIN NIMBLE IN EVOLVING MARKET ENVIRONMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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