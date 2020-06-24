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June 24, 2020 / 10:37 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Tpg Telecom Says Tpg Shareholders Approved Merger Of Tpg & Vodafone Hutchison Australia

1 Min Read

June 24 (Reuters) - TPG Telecom Ltd:

* TPG TELECOM- TPG SHAREHOLDERS APPROVED PROPOSED MERGER OF TPG & VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA

* TPG TELECOM- TPG SHAREHOLDERS TODAY APPROVED PROPOSED MERGER OF TPG AND VODAFONE HUTCHISON AUSTRALIA LIMITED BY WAY OF SCHEME OF ARRANGEMENT

* TPG TELECOM LTD- TPG WILL NOW SEEK ORDERS FROM COURT FOR APPROVAL OF SCHEME AT A HEARING SCHEDULED FOR 26 JUNE

* TPG TELECOM- IF SCHEME BECOMES EFFECTIVE, TPG SHARES WILL THEN BE SUSPENDED FROM TRADING ON ASX FROM CLOSE OF TRADING ON 29 JUNE

* TPG TELECOM- IF SCHEME BECOME EFFECTIVE SHARES IN VHA EXPECTED TO BE ADMITTED TO ASX’S OFFICIAL LIST ON 30 JUNE Source text for Eikon: Further company coverage:

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