Healthcare
May 13, 2020 / 9:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Tracon Pharmaceuticals Reports First Quarter Results

1 Min Read

May 13 (Reuters) - TRACON Pharmaceuticals Inc:

* TRACON PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* TRACON PHARMACEUTICALS - EXPECTS TO INITIATE DOSING OF ENVASARC IN SECOND HALF OF 2020, PROVIDE INTERIM CLINICAL TRIAL DATA IN 2021

* TRACON PHARMA - EXPECTS ENVASARC FINAL CLINICAL TRIAL DATA IN 2022, & PROVIDED DRUG IS APPROVED BY FDA, COMMERCIALIZE ENVAFOLIMAB IN 2023

* TRACON PHARMACEUTICALS INC QTRLY LOSS PER SHARE $0.78 Source text for Eikon: Further company coverage:

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