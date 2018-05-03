BRIEF-TradeDoubler Signs New Financing Agreement

May 3 (Reuters) - TradeDoubler AB:
* SIGNS NEW FINANCING AGREEMENT AND EXAMINES CONDITIONS FOR A PREFERENTIAL SHARE ISSUE
* HAS ENTERED INTO A FINANCING AGREEMENT WITH A SWEDISH CREDIT INSTITUTION OF SEK 71 M ON MARKET TERMS WITH A MATURITY OF THREE YEARS
* FINANCING AGREEMENT CONSISTS OF A LOAN OF SEK 60 M AND A WORKING CAPITAL FACILITY OF SEK 11 M.
* HAS ENTERED INTO A LOAN AGREEMENT WITH COMPANY’S PRINCIPAL OWNER REWORLD MEDIA S.A OF SEK 40 M
* ALSO EXAMINES CONDITIONS FOR IMPLEMENTING A PREFERENTIAL SHARE ISSUE IN NEAR FUTURE
* FINANCING AGREEMENTS HAVE BEEN ISSUED TO FINANCE COMPANY’S REPURCHASE OF BONDS IN TENDER OFFER PREVIOUSLY COMMUNICATED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)