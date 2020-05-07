Healthcare
May 7, 2020 / 6:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Trainline Posts FY Adjusted EBITDA Up 62%

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Trainline PLC:

* TRAINLINE PLC - FY NET TICKET SALES UP 17% TO £3.7 BILLION IN LINE WITH GUIDANCE,

* TRAINLINE PLC - FY REVENUE INCREASED 24% TO £261 MILLION AT TOP END OF GUIDANCE,

* TRAINLINE PLC - FY ADJUSTED EBITDA UP 62% TO £85 MILLION

* TRAINLINE PLC - SIGNIFICANT IMPACT ON TRADING IN Q1 FY2021 TO DATE AS A RESULT OF COVID-19 LOCKDOWN

* TRAINLINE - CONFIDENT TRAINLINE CAN NAVIGATE EVEN AN EXTENDED DOWNTURN IF NECESSARY GIVEN SIGNIFICANT LIQUIDITY HEADROOM AND MITIGATING ACTIONS TAKEN

* TRAINLINE PLC - GROUP WILL UPDATE ON GUIDANCE FOR FY 2021 ONCE VISIBILITY IMPROVES Source text for Eikon: Further company coverage:

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