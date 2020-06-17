Healthcare
June 17, 2020 / 3:19 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Transaction Capital Intends To Conduct Non Pre-Emptive Cash Placing Of About 30.8 Mln New Shares

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June 17 (Reuters) - Transaction Capital Ltd:

* INTENTION TO CONDUCT A NON PRE-EMPTIVE CASH PLACING OF APPROXIMATELY 30.8 MILLION NEW ORDINARY SHARES

* LIQUIDITY INCLUDES AN UNDRAWN R400 MILLION FACILITY AVAILABLE TO ALLEVIATE ANY SHORT-TERM CASH FLOW PRESSURES ACROSS GROUP

* CAPITAL RAISED TO SUPPORT BUYING NON-PERFORMING CONSUMER LOAN PORTFOLIOS TO BE COLLECTED AS PRINCIPAL IN SOUTH AFRICA, EUROPE

* TCRS’S COLLECTION REVENUE IN SOUTH AFRICA, AUSTRALIA FOR APRIL, MAY, JUNE IN LINE WITH FORECAST 70% OF PRE COVID-19 LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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