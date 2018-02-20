FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 20, 2018 / 1:33 PM / in 18 hours

BRIEF-Transalta Renewables Acquires Two U.S. Wind Projects

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Transalta Renewables Inc:

* TRANSALTA RENEWABLES ANNOUNCES ACQUISITION OF TWO U.S. WIND PROJECTS

* TRANSALTA RENEWABLES INC - ‍TOTAL COST OF 2 PROJECTS IS ESTIMATED TO BE $240 MILLION, OF WHICH APPROXIMATELY 70% WILL BE FUNDED IN 2018, REMAINDER IN 2019​

* TRANSALTA RENEWABLES INC - WILL FUND ACQUISITION AND CONSTRUCTION COSTS USING ITS EXISTING LIQUIDITY AND TAX EQUITY​

* TRANSALTA RENEWABLES INC - ‍COMMERCIAL OPERATION DATE FOR 2 PROJECTS EXPECTED DURING SECOND HALF OF 2019​

* TRANSALTA RENEWABLES INC - DEAL IS ‍ACCRETIVE TO CASH AVAILABLE FOR DISTRIBUTION PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.