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May 9, 2018 / 9:12 PM / in 2 hours

BRIEF-TransAtlantic Petroleum Reports Q1 Loss Per Share $0.04 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - TransAtlantic Petroleum Ltd:

* TRANSATLANTIC PETROLEUM ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES AN OPERATIONS UPDATE

* Q1 REVENUE $16.9 MILLION VERSUS $16.4 MILLION

* EXPECTS TO RESUME PRODUCTION OPERATIONS ON ITS YILDURM-1 WELL ON TEMREZ LICENSE IN 2018

* MAY COMMENCE A THREE-WELL DRILLING PROGRAM ON ITS TEMREZ LICENSE STARTING IN Q4 OF 2018

* TRANSATLANTIC PETROLEUM - AVERAGE DAILY NET SALES VOLUMES FROM CONTINUING OPERATIONS WERE ABOUT 2,885 BOE PER DAY IN Q1, VERSUS 2,799 BOEPD IN Q4 OF 2017

* PREVIOUSLY ANNOUNCED MARKETING PROCESS IS ONGOING, AND COMPANY EXPECTS TO RECEIVE INDICATIONS OF INTEREST DURING Q2

* DECIDED NOT TO HOLD AN EARNINGS CALL TO DISCUSS ITS RESULTS FOR Q1 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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