BRIEF-Transcanada Announces 2018-2019 Revenue Requirement Settlement With NGTL System Shippers

March 23 (Reuters) - Transcanada Corp:
* TRANSCANADA ANNOUNCES 2018-2019 REVENUE REQUIREMENT SETTLEMENT WITH NGTL SYSTEM SHIPPERS
* TRANSCANADA CORP - UNIT FILED APPLICATION WITH NATIONAL ENERGY BOARD FOR APPROVAL OF NEGOTIATED SETTLEMENT WITH CUSTOMERS, OTHER INTERESTED PARTIES
* TRANSCANADA CORP - SETTLEMENT COVERS NGTL SYSTEM OPERATING COSTS INCLUDING RETURN ON EQUITY AND DEPRECIATION
* TRANSCANADA CORP - SETTLEMENT AGREEMENT FIXES OPERATING, MAINTENANCE AND ADMINISTRATION COSTS AT $225 MILLION FOR 2018 AND $230 MILLION FOR 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: