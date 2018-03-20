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Market News
March 20, 2018 / 4:29 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Transcanada Announces Completion Of NGTL Export Capacity Open Season

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Transcanada Corp:

* TRANSCANADA ANNOUNCES SUCCESSFUL COMPLETION OF NGTL EXPORT CAPACITY OPEN SEASON

* ‍NGTL EXPORT CAPACITY OPEN SEASON CLOSED ON MARCH 15 AND WAS OVERSUBSCRIBED, WITH AVERAGE AWARDED CONTRACT TERM OF ABOUT 22 YRS

* ‍NOVA GAS TRANSMISSION LTD IS WORKING TO FINALIZE SCOPE OF EXPANSION FACILITIES TO MEET SERVICE REQUIREMENTS RESULTING FROM OPEN SEASON​

* ‍NGTL ANTICIPATES AN EXPANSION INVESTMENT OF APPROXIMATELY $120 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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