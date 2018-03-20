BRIEF-Transcanada Announces Completion Of NGTL Export Capacity Open Season

March 20 (Reuters) - Transcanada Corp:
* TRANSCANADA ANNOUNCES SUCCESSFUL COMPLETION OF NGTL EXPORT CAPACITY OPEN SEASON
* NGTL EXPORT CAPACITY OPEN SEASON CLOSED ON MARCH 15 AND WAS OVERSUBSCRIBED, WITH AVERAGE AWARDED CONTRACT TERM OF ABOUT 22 YRS
* NOVA GAS TRANSMISSION LTD IS WORKING TO FINALIZE SCOPE OF EXPANSION FACILITIES TO MEET SERVICE REQUIREMENTS RESULTING FROM OPEN SEASON
* NGTL ANTICIPATES AN EXPANSION INVESTMENT OF APPROXIMATELY $120 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: