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April 27, 2018 / 5:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Transcanada Corp: Expects Comparable EBITDA OF About $9.5 Bln In 2020 - conf call

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - TransCanada Corp:

* NEED EXPANDED PIPELINE CAPACITY TO MOVE CRUDE OIL SUPPLIES IN CANADA AND U.S.- CEO RUSS GIRLING AT ANNUAL SHAREHOLDER MEETING

* EXPECTS COMPARABLE EBITDA TO BE ABOUT $9.5 BILLION IN 2020 - CEO AT ANNUAL SHAREHOLDER MEETING

* IN ADDITION TO KEYSTONE XL, LOOKING TO INCREASE SYSTEM UTILIZATION BY CONNECTING MORE SUPPLY AND MORE MARKETS TO THE SYSTEM- CEO

* “HARD TO IMAGINE HOW WE CAN RESURRECT ENERGY EAST OVER THE NEXT FIVE YEARS” - CEO Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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