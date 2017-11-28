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BRIEF-Transcanada ‍Expects Average EBITDA Growth Of About 10 Pct Between 2015 And 2020​
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November 28, 2017 / 11:12 AM / in 2 hours

BRIEF-Transcanada ‍Expects Average EBITDA Growth Of About 10 Pct Between 2015 And 2020​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Transcanada Corp:

* TRANSCANADA TO HIGHLIGHT SUSTAINABLE LONG-TERM GROWTH AT INVESTOR DAY; REAFFIRMS DIVIDEND GROWTH EXPECTATIONS TO 2020 AND PROVIDES OUTLOOK FOR 2021

* TRANSCANADA - ‍EXPECTS COMPARABLE EBITDA TO GROW AT AN AVERAGE ANNUAL RATE OF APPROXIMATELY 10 PERCENT BETWEEN 2015 AND 2020​

* TRANSCANADA CORP - EXTENDING OUTLOOK TO 2021 WHEN CO EXPECTS COMMON SHARE DIVIDEND TO GROW BY ADDITIONAL 8 PERCENT TO 10 PERCENT

* TRANSCANADA - “CONTINUES TO ADVANCE A SERIES OF ADDITIONAL OPPORTUNITIES THAT ARE EXPECTED TO RESULT IN FURTHER GROWTH IN EBITDA BEYOND 2020​” Source text for Eikon: Further company coverage:

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