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April 30, 2018 / 8:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-TransDigm Announces Kevin Stein As President And CEO

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - TransDigm Group Inc:

* TRANSDIGM ANNOUNCES KEVIN STEIN AS PRESIDENT AND CEO AND W. NICHOLAS HOWLEY AS EXECUTIVE CHAIRMAN, APPOINTMENT OF NEW BOARD MEMBERS

* TRANSDIGM GROUP INC - AS PART OF ORGANIZATIONAL CHANGE, STEIN AND HOWLEY HAVE BOTH MODIFIED AND EXTENDED THEIR EMPLOYMENT AGREEMENTS THROUGH 2024

* TRANSDIGM GROUP INC - STEIN AND HOWLEY HAVE BOTH MODIFIED AND EXTENDED THEIR EMPLOYMENT AGREEMENTS THROUGH 2024 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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