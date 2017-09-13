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BRIEF-Transgene H1 operating loss widens at 16.1 million euros
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September 13, 2017 / 4:47 PM / a month ago

BRIEF-Transgene H1 operating loss widens at 16.1 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 13 (Reuters) - TRANSGENE SA:

* TRANSGENE: FIRST HALF-YEAR 2017 IN LINE WITH OUR OBJECTIVES: ALL CLINICAL PROGRAMS PROGRESSING AND NEW COLLABORATION AGREEMENTS SIGNED

* ‍CASH AND CASH EQUIVALENTS AS OF JUNE 30, 2017: EUR 43.9 MILLION, FINANCIAL VISIBILITY CONFIRMED TO END OF 2018​

* H1 OPERATING REVENUES EUR ‍​3.9 MILLION VERSUS EUR 5.3 MILLION YEAR AGO

* H1 COMPREHENSIVE NET LOSS EUR 18.3 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO

* IS ‍WELL PLACED TO PROGRESS ITS PROGRAMS THROUGH TO END OF 2018​

* H1 COMPREHENSIVE NET LOSS EUR 18.3‍​ MILLION VERSUS LOSS OF EUR 12.2 MILLION YEAR AGO

* EXPECTS 2017 CASH BURN TO BE AROUND EUR 30 MILLION

* H1 OPERATING LOSS EUR ‍​16.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 10.7 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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