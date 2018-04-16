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Market News
April 16, 2018 / 6:10 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-TransGlobe Energy Corporation Announces Operations Update

Reuters Staff

1 Min Read

April 16 (Reuters) - TransGlobe Energy Corp:

* TRANSGLOBE ENERGY CORPORATION ANNOUNCES OPERATIONS UPDATE, INTENTION TO LIST ON THE AIM, PENDING BOARD CHANGES AND DATE OF ANNUAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* TRANSGLOBE ENERGY CORP - IN FURTHER SUPPORT OF LISTING ON AIM MARKET, COMPANY INTENDS TO ESTABLISH AN EXECUTIVE OFFICE IN LONDON BY SEPTEMBER 2018

* TRANSGLOBE ENERGY CORP - FINALIZING 2018 CARDIUM DRILLING PROGRAM SCHEDULED TO COMMENCE IN JULY

* TRANSGLOBE ENERGY CORP - 2018 CANADIAN DRILLING PLAN IS TARGETING TO COMMENCE DRILLING UP TO 8 (6 NET) CARDIUM WELLS IN JULY

* TRANSGLOBE ENERGY CORP - COMPANY PRODUCTION FOR Q1-2018 WAS ON PLAN AVERAGING ABOUT 14,366 BOEPD Source text for Eikon: Further company coverage:

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