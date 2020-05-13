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May 13, 2020 / 6:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Transglobe Energy Corporation Reports Q1 Loss Per Share $0.76

1 Min Read

May 13 (Reuters) - TransGlobe Energy Corp:

* ORATION ANNOUNCES FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2020

* Q1 LOSS PER SHARE $0.76

* TRANSGLOBE ENERGY -Q1 PRODUCTION AVERAGED 14,997 BOE/D (EGYPT 12,544 BBLS/D, CANADA 2,453 BOE/D), A DECREASE OF 365 BOE/D (2%) FROM PREVIOUS QUARTER

* COMPANY HAS HAD NO REPORTED CASES OF COVID-19 AMONG ITS STAFF, CONTRACTORS OR JOINT VENTURE PARTNERS

* TRANSGLOBE ENERGY -BUSINESS CONTINUITY PLANS ACTIVATED ACROSS LOCATIONS IN RESPONSE TO COVID-19 WITH NO SAFETY IMPACTS OR DISRUPTION TO PRODUCTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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