BRIEF-Transocean Ltd. Reports First Quarter 2020 Results

April 29 (Reuters) - Transocean Ltd:
* QTRLY TOTAL CONTRACT DRILLING REVENUES WERE $759 MILLION COMPARED WITH $792 MILLION IN Q4 OF 2019
* TRANSOCEAN - QTRLY CONTRACT DRILLING REVENUES DECREASED SEQUENTIALLY PRIMARILY DUE TO REDUCED ACTIVITY RELATED TO RIGS
* WILL INVARIABLY DELAY CONTRACTING ACTIVITY THAT WE EXPECTED IN 2020
* CONTRACT BACKLOG WAS $9.6 BILLION AS OF APRIL 2020 FLEET STATUS REPORT
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.29, REVENUE VIEW $808.7 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: