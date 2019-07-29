Switzerland Market Report
July 29, 2019 / 10:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Transocean Q2 Loss Per Share $0.34

1 Min Read

July 29 (Reuters) - Transocean Ltd:

* Q2 LOSS PER SHARE $0.34

* QTRLY TOTAL ADJUSTED CONTRACT DRILLING REVENUES OF $805 MILLION

* CONTRACT BACKLOG WAS $11.4 BILLION AS OF JULY 2019 FLEET STATUS REPORT.

* QTRLY REVENUE EFFICIENCY WAS 97.8%, COMPARED WITH 97.9% IN PRIOR QUARTER

* TRANSOCEAN - Q2 HAD NON-CASH REVENUE REDUCTION OF $47 MILLION FROM CONTRACT INTANGIBLE AMORTIZATION ASSOCIATED WITH SONGA, OCEAN RIG DEALS

* DESPITE SOME CONTINUED UNCERTAINTY AROUND OIL PRICES, OFFSHORE PROJECT ECONOMICS REMAIN COMPELLING Source text for Eikon: [ID: nGNX2np054] Further company coverage:

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