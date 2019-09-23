Switzerland Market Report
September 23, 2019 / 8:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Transocean Relinquishes Interests In Samsung Drillships Under Construction

1 Min Read

Sept 23 (Reuters) - Transocean Ltd:

* TRANSOCEAN RELINQUISHES INTERESTS IN SAMSUNG DRILLSHIPS UNDER CONSTRUCTION

* TRANSOCEAN LTD - UNITS WILL RELINQUISH RESPECTIVE INTERESTS IN 2 DRILLSHIPS UNDER CONSTRUCTION - OCEAN RIG SANTORINI & OCEAN RIG CRETE

* TRANSOCEAN LTD - TOTAL ESTIMATED FUTURE COSTS ASSOCIATED WITH DELIVERY AND PLACING DRILLSHIPS INTO SERVICE WOULD HAVE BEEN ABOUT $1.1 BILLION

* TRANSOCEAN LTD - SUBSIDIARIES WILL NOT MAKE FURTHER PAYMENTS TO SHI UNDER CONSTRUCTION CONTRACTS

* TRANSOCEAN LTD - CONSTRUCTION CONTRACTS ARE NOT GUARANTEED BY TRANSOCEAN LTD. OR ANY OF ITS AFFILIATES. Source text for Eikon: Further company coverage:

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