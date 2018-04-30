BRIEF-Transocean Reported Q1 Loss Per Share Of $0.48

April 30 (Reuters) - Transocean Ltd:
* QTRLY TOTAL CONTRACT DRILLING REVENUES WERE $664 MILLION
* QTRLY TOTAL REVENUE $664 MILLION VERSUS $785 MILLION REPORTED LAST YEAR
* COMBINED COMPANY’S CONTRACT BACKLOG WAS $12.5 BILLION AS OF APRIL 2018 FLEET STATUS REPORT
* QTRLY RIG UTILIZATION WAS 52 PERCENT VERSUS 43 PERCENT REPORTED LAST YEAR
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.37, REVENUE VIEW $636.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QUARTER-END CASH AND SHORT-TERM INVESTMENTS BALANCE OF APPROXIMATELY $2.9 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)