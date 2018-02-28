FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
February 28, 2018 / 12:15 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Travelcenters Of America Llc Announces Q4 Loss Per Share $0.52

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Travelcenters Of America Llc:

* ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.52

* QTRLY TOTAL REVENUES $1.58 BILLION VERSUS $1.41 BILLION

* QTRLY FUEL SALES VOLUME DECREASED BY 5.6 MILLION GALLONS, OR 1.0 PCT‍​

* QTRLY SAME SITE FUEL SALES VOLUME DECREASED BY 9.2 MILLION GALLONS, OR 1.8 PERCENT

* TRAVELCENTERS OF AMERICA - COST REDUCTION INITIATIVES TA BEGAN IN FIRST HALF OF 2017 RESULTED IN ABOUT $4.6 MILLION OF SAVINGS IN 2017 Q4

* EXPECT SOME INCREMENTAL SAVINGS IN 2018 FROM 2017 LEVELS, PRIMARILY IN Q1 AND Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.