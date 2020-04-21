BRIEF-Travelers Reports Q1 Core Earnings Of $2.62 Per Share

April 21 (Reuters) - Travelers Companies Inc:
* QUARTER-END BOOK VALUE PER SHARE $99.69
* QUARTERLY TOTAL REVENUE $7.91 BILLION VERSUS ABOUT $7.67 BILLION
* QUARTERLY NET WRITTEN PREMIUMS $7.35 BILLION VERSUS $7.06 BILLION REPORTED
* QUARTERLY CATASTROPHE LOSSES OF $333 MILLION PRE-TAX VERSUS $193 MILLION PRE-TAX
* SAYS BOARD DECLARED 4% INCREASE IN QUARTERLY DIVIDEND TO $0.85 PER SHARE
* QUARTERLY NET INVESTMENT INCOME OF $611 MILLION VERSUS $582 MILLION
* SAYS QUARTERLY CORE INCOME DOWN PRIMARILY DUE TO HIGHER CATASTROPHE LOSSES, PARTIALLY OFFSET BY HIGHER UNDERLYING UNDERWRITING GAIN
* SAYS Q1 UNDERLYING UNDERWRITING GAIN FROM HIGHER BUSINESS VOLUMES IMPACTED BY $86 MILLION PRE-TAX NET CHARGES DUE TO COVID-19, RELATED ECONOMIC CONDITIONS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.85, REVENUE VIEW $7.42 BILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: